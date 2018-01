Die Zahl der Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber ist vergangenes Jahr gesunken.

Insgesamt wurden nach Angaben des Bundesinnenministeriums in Berlin fast 24.000 Menschen in ihre Herkunftsländer zurückgebracht. Das seien 5,6 Prozent weniger als 2016, sagte ein Sprecher. Er begründete diese Entwicklung mit einem Sondereffekt. Vor zwei Jahren seien noch viele Flüchtlinge in die Staaten auf dem Balkan zurückgebracht worden. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, erfolgten rund 98 Prozent der Abschiebungen per Flugzeug. Dafür seien vergangenes Jahr elf Millionen Euro gezahlt worden.



Auch die Zahl der neu nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge war laut Bundesinnenministerium 2017 auf etwa 186.000 Menschen gesunken. 2015 waren noch 890.000 Flüchtlinge registriert worden.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.