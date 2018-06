Die Bundesregierung setzt nach dem Wahlsieg Erdogans auf eine sachliche Zusammenarbeit mit der Türkei. Man gehe davon aus, dass die Arbeitsbeziehung zwischen den beiden Regierungen "konstruktiv und gedeihlich" sein werde, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion forderte ein Ende des geltenden Ausnahmezustands in der Türkei. Der SPD-Politiker Mützenich mahnte eine Rückkehr zu "rechtsstaatlichen Verhältnissen" an. Die Vize-Chefin der Linksfraktion, Dagdelen, sprach von einem "schwarzen Tag für die Demokratie". Die Grünen-Politikerin und Bundestags-Vizepräsidentin Roth hält einen "grundlegenden Kurswechsel" in der deutschen Türkei-Politik für nötig.



Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte in Brüssel, man hoffe, dass die Türkei auch unter einer neuerlichen Führung Erdogans ein engagierter Partner für die Europäische Union bleibe - etwa in Fragen der Migration, der Sicherheit und im Kampf gegen den Terrorismus. NATO-Generalsekretär Stoltenberg gratulierte Erdogan zum Abstimmungsergebnis, verwies aber gleichzeitig auf die Werte des Verteidigungsbündnisses wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und individuelle Freiheiten.



Glückwünsche übermittelten dem AKP-Politiker Erdogan auch der russische Staatschef Putin, Ungarns Ministerpräsident Orban und der iranische Präsident Ruhani.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.