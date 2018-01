Schüler sind bei einer Projektarbeit außerhalb des Schulgeländes gesetzlich unfallversichert, auch wenn sie nicht beaufsichtigt werden.

Das hat das Bundessozialgericht in Kassel entschieden. In der Begründung hieß es, ein Versicherungsschutz bestehe auch dann, wenn die zeitlichen und räumlichen Zusammenhänge zum Unterricht weitgehend gelockert seien. Damit gab das Gericht einem Schüler aus Steinheim in Baden-Württemberg Recht. Er war 2013 nach einem Video-Dreh für die Schule außerhalb des Unterrichts schwer gestürzt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Die Unfallkasse Baden-Württemberg lehnte eine Kostenübernahme ab und argumentierte, dass Hausaufgaben im privaten Bereich lägen und daher nicht versichert seien.

(AZ: B2 U 8/16 R)

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.