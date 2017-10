Deutsche Behörden schreiten häufiger ein, um Gefahren für Kinder in ihren Familien durch Vernachlässigung oder Misshandlungen abzuwenden.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, bearbeiteten die Jugendämter im vergangenen Jahr knapp 137.000 Verfahren. Das sei ein Anstieg um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes droht oder bereits vorliegt.



Eine akute Gefahr für die Kinder wurde demnach in 21.600 Fällen festgestellt, was einem Plus von 3,7 Prozent entspricht.