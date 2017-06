Der Bundestag hat mit großer Mehrheit die Einführung der sogenannten "Ehe für alle" beschlossen.

In namentlicher Abstimmung votierten 393 Abgeordnete für das Vorhaben. 226 Parlamentarier sprachen sich dagegen aus, vier enthielten sich. Der Gesetzentwurf war auf Wunsch von SPD, Grünen und der Partei Die Linke ins Plenum eingebracht worden. In der vorangegangenen Debatte hatten Politiker dieser Parteien für die vollständige Gleichstellung von Homosexuellen geworben. In den Reihen von CDU und CSU wird das Gesetz zur Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben unterschiedlich bewertet. Mehrere Abgeordnete hatten Zweifel geäußert, ob die Novelle mit der Verfassung vereinbar ist. Bundeskanzlerin Merkel, die gegen die Vorlage stimmte, erklärte anschließend, sie hoffe, dass nun ein gesellschaftlicher Frieden geschaffen werde. Merkel hatte das Votum zur Gewissensentscheidung erklärt und damit den Abgeordneten der Union ihre Entscheidung freigestellt.



Auf seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschloss der Bundestag auch das Gesetz gegen Hass und Verleumdung in sozialen Netzwerken und Änderungen für das System der Stromnetz-Entgelte.