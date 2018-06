Union und SPD wollen heute im Bundestag die umstrittene Ausweitung der Parteienfinanzierung beschließen.

Nach Plänen der schwarz-roten Koalition soll die Obergrenze von 165 Millionen Euro in diesem Jahr auf 190 Millionen im kommenden Jahr angehoben werden. Die Oppositionsparteien kritisieren den Inhalt des Gesetzes und werfen der Koalition vor, es im Hauruckverfahren durch den Bundestag zu peitschen. Die Linkspartei kündigte an, eine Klage zu prüfen.



Zur Abstimmung steht auch die Neuregelung des Familiennachzugs bei Flüchtlingen mit subsidiärem Schutzstatus. Am Nachmittag wollen die Abgeordneten in einer Aktuellen Stunde über den bislang unveröffentlichten Masterplan von Bundesinnenminister Seehofer zur Asylpolitik beraten.



"Wir übertragen ab 9 Uhr die Debatte aus dem Deutschen Bundestag im Livestream unter www.deutschlandfunk.de/bundestag sowie im Digitalradio."

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.