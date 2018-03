Bei der Wahl der Mitglieder von Gremien des Bundestags sind heute mehrere Kandidaten der AfD durchgefallen.

Der zweite parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Braun, sprach von einem Schlag gegen die Gleichberechtigung der Abgeordneten und der Fraktionen. So verfehlte der Abgeordnete Bühl aus Thüringen mit 315 Stimmen die notwendige Stimmenzahl bei der Wahl der Mitglieder des Vertrauensgremiums. Die AfD-Abgeordneten Glaser und Münz scheiterten beim Votum als Mitglieder im Gremium für die Schulden des Bundes. Die beiden Politiker Malsack-Winkemann und Boehringer verfehlten die notwendige Stimmenzahl für das Sondergremium zum Stabilisierungsmechanismusgesetz.



Den Einzug in das Gremium zum Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung schaffte dagegen der AfD-Politiker Maier. Die Abgeordneten Elsner von Gronow, Neumann, Otten und Wildberg wurden als Mitglieder in den Gemeinsamen Ausschuss gewählt.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.