Der Deutsche Bundestag hat mit großer Mehrheit einen Antrag der AfD abgelehnt, Texte des Journalisten Deniz Yücel offiziell zu missbilligen.

552 Abgeordnete stimmten am Abend gegen den Antrag, 77 votierten dafür. Damit stimmten nicht alle AfD-Abgeordneten für den Antrag ihrer Fraktion, die aus 92 Abgeordneten besteht. Die Partei hatte eine Satire Yücels über den Bevölkerungsrückgang in Deutschland und einen polemischen Beitrag über den rechtskonservativen Publizisten Thilo Sarrazin kritisiert. Die Fraktion wollte erreichen, dass der Bundestag bestimmte Passagen der Texte missbilligt. Redner anderer Parteien lehnten dies als Zensur sowie Verstoß gegen die Presse- und Meinungsfreiheit ab.



Yücel war am vergangenen Freitag nach einjähriger Untersuchungshaft aus einem türkischen Gefängnis freigekommen. Die türkische Justiz wirft ihm weiterhin unter anderem Terror-Propaganda vor.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.