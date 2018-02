Der Bundestag hat mit großer Mehrheit einen Antrag der AfD-Fraktion abgelehnt, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, Texte des Journalisten Yücel offiziell zu missbilligen.

Konkret ging es um eine Satire über den Bevölkerungsrückgang in Deutschland und einen polemischen Beitrag über den Publizisten Sarrazin. Abgeordnete anderer Parteien warnten die AfD vor staatlicher Zensur. Yücel war am vergangenen Freitag nach einjähriger Untersuchungshaft aus einem türkischen Gefängnis freigekommen.



In der weiteren Debatte befasste sich das Parlament in erster Lesung mit einer fraktionsübergreifenden Initiative zur Aufhebung des Werbeverbots für Abtreibungen. Grüne, Linke und SPD sprachen sich für das Vorhaben aus. Union und AfD wollen an dem Verbot festhalten. Die FDP plädierte für einen Kompromiss.

