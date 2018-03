Die AfD-Fraktion im Bundestag plant, eine Änderung des Volksverhetzungsparagraphen zu beantragen.

Der Vorsitzende des Rechtsausschusses, der AfD-Politiker Brandner, sagte dem Online-Portal "Buzzfeed", ein entsprechender Antrag sei in Arbeit. Mit der Einbringung sei in den kommenden Wochen zu rechnen. Der Volksverhetzungs-Paragraph im Strafgesetzbuch stellt unter anderem die Aufstachelung zum Hass auf Minderheiten unter Strafe. Die AfD will nun offenbar beantragen, dass auch die Beleidigung der Deutschen als Ganzes unter den Paragraphen fällt. Der AfD-Abgeordnete Maier brachte dagegen eine vollständige Abschaffung der Vorschrift ins Spiel. Das Strafrecht dürfe kein politisches Kampfmittel sein, erklärte er. Vor diesem Hintergrund wäre es konsequent, den Paragraphen 130 zu streichen.



Der Deutsche Anwaltverein kritisierte den Vorschlag. Die geltende Regelung sei eines von vielen Mitteln, um das friedliche Zusammenleben in Deutschland zu gewährleisten, sagte DAV-Strafrechtsexperte König ebenfalls gegenüber "Buzzfeed".



Vor kurzem hatte es Anzeigen wegen Volksverhetzung gegen den AfD-Politiker Poggenburg wegen der Beleidigung von Türken in Deutschland gegeben.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.