Die AfD beansprucht den Vorsitz im Haushaltsausschuss, wenn es zu einer Großen Koalition kommt.

Dann wäre die AfD die größte Oppositionspartei im Bundestag. Als solche habe sie Anspruch auf den Vorsitzenden-Posten im Haushaltsausschuss, sagte Fraktionschefin Weidel im ZDF. Das sei bisher in der bundesrepublikanischen Praxis so gehandhabt worden. Ähnlich äußerte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der Partei, Baumann. Vorgesehen für das Amt ist nach Angaben Weidels der Abgeordnete Boehringer.



Der Haushaltsausschuss ist der wichtigste Ausschuss im Bundestag. Die Unionsfraktion erklärte, sowohl bestehende gesetzliche als auch traditionelle Ansprüche würden umgesetzt. Es werde keine Sonderregelungen wegen der AfD geben.



Der AfD stünden noch zwei weitere Vorsitzenden-Posten zu. Der Deutsche Kulturrat appellierte an die anderen Parteien, ihr nicht den Vorsitz im Kulturausschuss zu überlassen. Geschäftsführer Zimmermann sagte, es wäre ein fatales Signal, wenn dieses sensible Gremium von einem Abgeordneten geführt würde, dessen Partei die Erinnerung an den Holocaust infrage stelle.

