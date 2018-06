Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Buschmann, hat der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik Tatenlosigkeit vorgeworfen.

Sei drei Jahren gebe es immer wieder Formelkompromisse statt eines Konzepts, sagte der FDP-Politiker in einer Aktuellen Stunde des Bundestags. Anlass für die Debatte ist der bislang nicht veröffentlichte Plan von Bundesinnenminister Seehofer zur Flüchtlings- und Integrationspolitik. Der AfD-Abgeordnete Curio forderte den Rücktritt von Bundeskanzlerin Merkel. Er warf ihr eine Mitschuld an Gewaltverbrechen vor, die von Flüchtlingen in Deutschland verübt wurden.



Die Linken-Abgeordnete Jelpke kritisierte, Seehofer missbrauche die Asylpolitik für den Landtagswahlkampf in Bayern. Umstritten ist vor allem die Frage, ob bereits in anderen EU-Staaten registrierte Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückgewiesen sollen. Jelpke betonte, damit würde man gegen internationales Recht verstoßen. Ähnlich äußerte sich die Grünen-Abgeordnete Polat. Seehofer stürze nicht nur Deutschland, sondern auch Europa in eine Krise, meinte Polat.

