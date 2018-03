Der Bundestag will heute einen eigenen Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vom Dezember 2016 einsetzen.

Neben den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in Nordrhein-Westfalen und Berlin soll das Gremium der Frage nachgehen, warum es zu dem Attentat mit zwölf Toten kommen konnte, obwohl die Sicherheitsbehörden den Attentäter Amri seit längerer Zeit im Visier gehabt hatten. Der Grünen-Politiker von Notz erklärte, der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz hätte verhindert werden können und müssen. Der Ausschuss müsse nun aufarbeiten, wer Verantwortung für die Versäumnisse trage.



Der Bundestag debattiert heute außerdem über den internationalen Frauentag, der am 8. März begangen wird. Weiteres Thema ist ein Gesetzentwurf der FDP zur Einstufung der nordafrikanischen Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer. - Wir übertragen ab 9.00 die Debatte aus dem Parlament im Livestream unter www.deutschlandfunk.de/bundestag sowie im Digitalradio.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.