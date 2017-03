Der Bundestag berät heute abschließend über das Gesetz zur Suche nach einem Endlager für hoch radioaktiven Atommüll.

Bis zum Jahr 2031 soll ein Standort gefunden werden. Gesucht wird im gesamten Bundesgebiet. In erster Lesung debattiert das Parlament zudem über das von der Großen Koalition nach dem Anschlag in Berlin verabredete Maßnahmenpaket zur leichteren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Weitere Themen sind die Beteiligung des Bundes am Kita-Ausbau und ein Fluggastdatengesetz, die ebenfalls in erster Lesung behandelt werden. Auf Antrag der Grünen gibt es zudem eine Aktuelle Stunde zum Thema "60 Jahre Römische Verträge".