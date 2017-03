Der Bundestag will heute das Gesetz zur Suche nach einem Endlager für hoch radioaktiven Atommüll beschließen.

Bis zum Jahr 2031 soll ein Standort gefunden werden. Gesucht wird im gesamten Bundesgebiet. Bundesumweltministerin Hendricks sagte, die Suche sei ein Testfall für die deutsche Demokratie. Sie sei stolz, dass man sich parteiübergreifend auf ein Verfahren für diese Jahrhundertaufgabe verständigt habe. Von den Folgen der Atom-Technologie, die in Deutschland gerade einmal 60 Jahre in Betrieb gewesen sei, würden noch über 30.000 Generationen betroffen sein, so Hendricks.