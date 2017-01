Bundestag Ausschüsse beraten über Amri

Zu sehen ist Anis Amri. (BKA)

Mit dem Fall des Berlin-Attentäters Amri befassen sich heute zwei Ausschüsse des Bundestages.

Bundesinnenminister de Maizière unterrichtet die Abgeordneten des Innenausschusses am Vormittag in einer nicht öffentlichen Sitzung. Parallel tritt auch der Rechtsausschuss zusammen. Am Nachmittag erörtern die Abgeordneten in einer Aktuellen Stunde mögliche Fehler der Behörden.



Gestern hatte sich das Parlamentarische Kontrollgremium mit dem Fall befasst und die Einsetzung einer Task Force beschlossen. Sie soll herausfinden, warum Amri den Anschlag am 19. Dezember begehen konnte, obwohl seine Gefährlichkeit den Behörden bekannt war.