Bundestag Ausschüsse beraten über Attentäter Amri

Zu sehen ist Anis Amri. (BKA)

Vier Wochen nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche geht die parlamentarische Aufarbeitung der Tat weiter.

Am Vormittag unterrichtet Bundesinnenminister de Maizière die Abgeordneten des Innenausschusses. Parallel dazu wird der Fall Amri auch den Rechtsausschuss beschäftigen. Beide Sitzungen sind nicht öffentlich. Am Nachmittag kommt dann der Bundestag zu einer Aktuellen Stunde zusammen. Gestern hatte sich das Parlamentarische Kontrollgremium mit dem Anschlag befasst und die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, einer sogenannten Task Force, beschlossen. Sie soll herausfinden, warum Amri den Anschlag am 19. Dezember begehen konnte, obwohl seine Gefährlichkeit den Behörden bekannt war.