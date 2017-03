Der Bundestag entscheidet in seiner Sitzung heute über die Ausweitung der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass auch in Vergnügungsstätten oder Einkaufszentren die Installation der Kameras rechtlich erleichtert werden soll. Daneben geht es um den Einsatz von Körperkameras bei Bundespolizisten. Zudem berät das Parlament erstmals über das Gesetzesvorhaben zum Verschleierungsverbot für Bundesbeamtinnen und Soldatinnen während ihrer Dienstzeit. Auf der Tagesordnung stehen auch eine Fusionskontrolle bei Internetunternehmen und eine Preisbremse für neue Arzneimittel.



Zu Beginn der Sitzung will Bundeskanzlerin Merkel eine Regierungserklärung zum am Nachmittag in Brüssel beginnenden EU-Gipfel geben. In der anschließenden Debatte werden auch Diskussionen zum angespannten deutsch-türkischen Verhältnis erwartet.



Wir übertragen die Debatte ab 9 Uhr als Livestream unter www.deutschlandfunk.de/bundestag sowie im Digitalradio.