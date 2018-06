Der Bundestag in Berlin befasst sich heute mit dem Gesetz zur Muster-Feststellungsklage.

Das Vorhaben von Justizministerin Barley soll in Fällen mit vielen Betroffenen, etwa dem Diesel-Skandal, die Durchsetzung von Schadenersatz-Ansprüchen erleichtern. Ziel ist es, künftig in Musterprozessen strittige Fragen generell zu klären. Die Betroffenen werden dabei von Verbänden vertreten. Danach müssten Verbraucher ihre konkreten Ansprüche in Folgeprozessen geltend machen. Die Klagebefugnis der Verbände ist allerdings an hohe Hürden geknüpft. Etliche Organisationen aus dem Umwelt- und Naturschutz kritisieren das scharf.



