Handwerksbetriebe und Kleinunternehmer sollen durch eine Gesetzesänderung weniger bürokratischen Aufwand betreiben müssen.

Der Bundestag verabschiedete dazu gestern am späten Abend in Berlin ein so genanntes "zweites Bürokratieentlastungsgesetz" mit einer Reihe von Maßnahmen, das Firmen jährlich um insgesamt rund 360 Millionen Euro entlasten sollen. Die Schwelle, ab der eine monatliche Lohnsteuer-Anmeldung nicht mehr notwendig ist, steigt von 4000 auf 5000 Euro. Die Aufbewahrungsfrist für Lieferscheine wird verkürzt und di Grenze für Kleinstbetragsrechnungen angehoben. Der Bundesrat muß dem Gesetz noch zustimmen.



Die Abgeordneten beraten am Vormittag über die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Es handelt sich dabei um die nationale Umsetzung von 17 Ziele, die von den Vereinten Nationen für den Zeitraum bis 2030 formuliert werden. Sie reichen von der Armutsbekämpfung über Ernährung, Gesundheit und Bildugn bis zum Klima- und Artenschutz. Umweltverbände haben den Regierungsentwurf als zu wenig ehrgeizig kritisiert und konkrete Pläne zum Beispiel für den Ausstieg aus der Kohlenutzung gefordert.



