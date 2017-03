Bundesinnenminister de Maiziére will die Zahl der Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen abgelehnter Asylbewerber weiter erhöhen.

Der CDU-Politiker sagte im Bundestag, die Förderung von Rückkehr und Integration seien zwei Seiten einer Medaille. Der Rechtstaat lebe davon, dass solche Verfahren durchgesetzt würden. De Maizière äußerte sich in der Debatte über den Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Die Opposition kritisierte, das Gesetz schüre Vorbehalte gegen Flüchtlinge.



Zuvor hatte der Bundestag das Gesetz für die Suche nach einem deutschen Endlager für hoch radioaktiven Atommüll beschlossen. Es legt Kriterien und den Ablauf für die Auswahl eines Standorts fest, der bis 2031 gefunden werden soll. Gesucht wird in ganz Deutschland, Mitte des Jahrhunderts soll das Endlager in Betrieb gehen.