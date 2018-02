Union und SPD wollen Unternehmen bei Forschung und Entwicklung steuerlich fördern.

Darauf hätten sich die Unterhändler beider Parteien in den Koalitionsgesprächen verständigt, sagte Bundeswirtschaftsministerin Zypries im Bundestag bei einer Debatte über den Jahreswirtschaftsbericht. Es müsse so viel Forschung wie möglich auf die Beine gestellt werden, betonte die SPD-Politikerin. Der CDU-Wirtschaftsexperte Pfeiffer wies auf die gute konjunkturelle Entwicklung hin, und sagte, dass auch im laufenden Jahr der Schuldenabbau fortgesetzt werde. Abgeordnete von AfD und FDP forderten die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Nötig sei eine deutliche Senkung der Abgabenlast. Die Linkspartei und die Grünen beklagten eine ungerechte Einkommensverteilung. Die Langzeitarbeitslosigkeit verfestige sich.



Das Bundeskabinett hatte den Jahreswirtschaftsbericht für das laufende Jahr am Mittwoch beschlossen. Die Regierung geht von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,4 Prozent aus.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.