Der Bundestag befasst sich heute mit dem Thema Rüstungskontrolle.

Union und SPD halten nicht zuletzt angesichts der jüngsten Raketenpläne Moskaus neue Initiativen für notwendig. In ihrem Antrag geht es vor allem darum, dass der 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion über die Vernichtung von Mittel- und Kurzstreckenraketen geschlossene INF-Vertrag erhalten werden soll. Die Grünen haben außerdem einen Antrag vorgelegt, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, sich klar gegen die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland und Europa auszusprechen.



Wir übertragen die Debatte ab 9 Uhr im Livestream unter www.deutschlandfunk.de/bundestag sowie im Digitalradio.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.