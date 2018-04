Der Bundestag hat darüber debattiert, die deutschen Waffenexporte einzuschränken.

Die Fraktion der Linken hatte beantragt, alle Waffenverkäufe ins Ausland zu verbieten. Die Grünen forderten ein Rüstungsexportkontrollgesetz, das die Genehmigungen transparenter machen sollte. Die Grünenpolitikerin Keul kritisierte, dass mehr als 50 Prozent der deutschen Rüstungsexporte in sogenannte Drittstaaten gingen, die nicht Teil von EU und Nato sind. Von mehreren Rednern wurden die Waffenverkäufe an die Türkei und an Saudi-Arabien als moralisch nicht vertretbar angeprangert.



Vertreter von Union und SPD hielten dagegen, der Export von deutschen Waffen unterliege ausreichender Kontrolle. - Die Anträge von Linken und Grünen wurden an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.