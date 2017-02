Bundestag Dobrindt und Weil vor VW-Untersuchungsauschuss

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagt als Zeuge vor dem Abgas-Untersuchungsausschuss im Bundestag aus. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Verkehrsminister Dobrindt und Niedersachsens Ministerpräsident Weil hatten nach eigenen Worten keinerlei frühzeitige Erkenntnis über den Abgasbetrug bei Volkswagen.

Dobrindt erklärte vor dem Untersuchungsauschuss des Bundestages, er hätte erst am Wochenende des 19. September 2015 aus den Medien von den Manipulationsvorwürfen gegen VW erfahren. Zwei Tage später habe er eine Untersuchungskommission eingesetzt. Zuvor hatte bereits der niedersächsische Regierungschef erklärt, auch erst am 19. September 2015 von der Sache erfahren zu haben. Er sei betroffen gewesen, weil er so etwas bei VW nicht für möglich gehalten habe, sagte der SPD-Politiker. Weil widersprach damit Aussagen des früheren VW-Aufsichtsratschefs Piech. Dieser hatte einem Medienbericht zufolge der Staatsanwaltschaft in Braunschweig gesagt, er habe einige Mitglieder des Kontrollgremiums, - darunter auch Weil - schon vor September über die Abgas-Probleme informiert.