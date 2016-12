Bundestag EU muss mehr gegen Finanzierung des IS tun

Ein Propagandabild der Terrormiliz IS: Mitglieder marschieren durch Raqqa in Syrien. (Militant Website / AP)

Die Europäische Union tut nach Einschätzung von Experten des Bundestages zu wenig, die Finanzierungswege der Terror-Miliz Islamischer Staat zu sperren.

Das berichtet das Magazin "Der Spiegel" unter Berufung auf ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Darin wird vorgeschlagen, Banken in vom IS besetzten Gebieten vom internationalen Zahlungsverkehr auszuschließen. Bis heute sei die Filiale der Commercial Bank of Syria in Raqqa, der Hochburg des IS, im Netz des globalen Finanzdienstleisters Swift als aktiv gemeldet. Der Linken-Europaabgeordnete De Masi sagte dem Spiegel, es sei absurd, dass man angeblich Krieg gegen Terror führe, aber der IS Geld nach und durch Europa schicken könne.