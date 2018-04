Schäfer fordern bundesweit gültige Regeln für den Umgang mit Wölfen.

Wenn ein Schaf von einem Wolf gerissen werde, müsse man das Tier töten dürfen, sagte der Experte vom Bundesverband Berufsschäfer, Schenk, im Deutschlandfunk. Der Wolf sei ein Wildtier - und so solle man ihm auch begegnen. Auch müsse die Bundespolitik regeln, ob Schafzüchter für den kostspieligen Herdenschutz entschädigt werden könnten.



Der Berufsschäfer betonte aber, der Wolf sei nicht das drängendste Problem der Schaf- und Weidewirtschaft. In Brandenburg beispielsweise seien im vergangenen Jahr gerade einmal 0,5 Prozent des gesamten Schafbestandes vom Wolf gerissen worden. Weitaus existenzbedrohender sei die fehlende Wirtschaftlichkeit der Schafzucht generell, erklärte Schenk.



Schenk ist als Sachverständiger für die heutige Sitzung des Umweltausschusses im Bundestag geladen. Das Gremium berät über mehrere Anträge der Oppositionsparteien zur Rückkehr der Wölfe. Es geht unter anderem um die Frage, ob der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen werden soll. Der Deutsche Jagdverband geht gegenwärtig von etwa 800 Wölfen in Deutschland aus.

