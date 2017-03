Zum Schutz lärmgeplagter Anwohner an Bahnstrecken sollen besonders laute Güterwaggons ab Ende 2020 auf dem deutschen Schienennetz verboten werden.

Das sieht ein Gesetz von Verkehrsminister Dobrindt vor, das der Bundestag in Berlin heute verabschiedet hat. Güterzüge mit lauten Wagen sind dann ausnahmsweise nur noch zu bestimmten Zeiten und nur noch dann erlaubt, wenn sie so langsam fahren, dass sie nicht lauter sind als die modernen leiseren Wagen. Dobrindt betonte in der Debatte, die neuen Regelungen seien ein zusätzlicher Anreiz, um alte Fahrzeuge zu modernisieren. Der Bund fördert seit mehreren Jahren Umrüstungen auf leisere Güterwaggons. Auf wichtigen Bahntrassen, wie etwa im Rheintal, gibt es seit Jahren massive Anwohnerproteste gegen den Lärm der Güterzüge, die auch nachts unterwegs sind.