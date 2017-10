Trotz Widerstands sollen die Freien Demokraten bei der konstituierenden Sitzung des nächsten Bundestages am 24. Oktober neben der AfD sitzen.

Das teilte der scheidende Bundestagspräsident Lammert nach einer Sitzung des Vor-Ältestenrates in Berlin mit. Die FDP hatte erklärt, dass sie lieber weiter in der Mitte sitzen wolle, und zwar links von der CDU.



Der Vor-Ältestenrat ist ein informelles Gremium des Parlaments, das nur in der Zeit zwischen der Wahl und der konstituierenden Sitzung existiert. Ihm gehören die Fraktionsvertreter und der noch amtierende Bundestagspräsident an. Da die Fraktionen sich nicht einigen konnten, hat Lammert das letzte Wort.