Bundestag Gedenken an die Opfer des Berliner Anschlags

Menschen stehen an der Trauerstätte für die Opfer des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. (pa/dpa/AP/Schreiber)

Der Bundestag gedenkt zur Stunde der Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche.

Einen Monat nach dem Terrorakt wird Bundestagspräsident Lammert zu Beginn der Parlamentssitzung in einer Rede an die Toten erinnern. Bei dem Anschlag waren am 19. Dezember zwölf Menschen getötet und fast 50 verletzt worden. Der Attentäter Anis Amri wurde nach mehrtägiger Flucht von Polizisten in Italien erschossen.