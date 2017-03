Nach monatelangen Verhandlungen zwischen SPD und Union hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das für mehr Transparenz bei den Löhnen von Frauen und Männern sorgen soll.

Familienministerin Schwesig verteidigte ihren Gesetzentwurf gegen Kritik. Lohntransparenz sei keine Bürokratie, sondern führe zu mehr Zufriedenheit in den Unternehmen, sagte die SPD-Politikerin. Im Vorfeld der parlamentarischen Beratungen hatten Wirtschaftspolitiker der CDU/CSU vor neuen Belastungen der Unternehmen gewarnt. Als Kompromiss verständigte sich die Koalition darauf, dass der Auskunftsanspruch über die Vergütungsstruktur in einer Firma nur für Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten gilt. Ziel ist die Vergleichbarkeit der Gehälter. Die Opposition kritisierte das Gesetz als unzureichend, weil kleinere Betriebe nicht betroffen sind. Das Gesetz werde nichts an der ungleichen Bezahlung von Frauen und Männern ändern, hieß es.