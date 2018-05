Union und SPD sind weiter uneins über die Höhe der Verteidigungsausgaben.

Bundeskanzlerin Merkel verteidigte die geplante Aufstockung des Wehretats. Es gehe nicht um Aufrüstung, sondern ganz einfach um Ausrüstung, sagte die CDU-Politikerin in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Die Soldaten müssten so ausgestattet werden, dass sie ihre Aufgaben im In- und Ausland gut bewerkstelligen könnten. Dagegen erklärte SPD-Fraktionschefin Nahles, sie sehe keinen Anlass, die geringen zusätzlichen Spielräume im Haushalt in den Verteidungsetat zu stecken. - Für das laufende Jahr sind

38,5 Milliarden Euro für den Wehretat vorgesehen, für das kommende drei Milliarden mehr. Für die Zeit danach geht

Verteidigungsministerin von der Leyen von einem weiter steigenden Finanzbedarf aus. - Die Haushaltsdebatte wird heute mit Beratungen über den Etat von Bundesinnenminister Seehofer fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.