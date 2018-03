Bundessozialminister Heil will das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit gesetzlich verankern.

Dafür werde er in den ersten einhundert Tagen seiner Amtszeit einen Gesetzentwurf einbringen, sagte der SPD-Politiker in seiner Regierungserklärung zur Arbeits- und Sozialpolitik im Bundestag. Zentrales Ziel der Regierung seien Vollbeschäftigung in Deutschland, eine gute Lohnentwicklung und anständige Arbeitsbedingungen. Außerdem müsse die Alterssicherung krisen- und armutsfest werden, sagte Heil. Zugleich kündigte er einen Masterplan gegen Kinderarmut an. Auch mit der Zukunft der Arbeit im digitalen Wandel wolle sich sein Ministerium intensiv befassen.

