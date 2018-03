Bundesumweltministerin Hendricks pocht weiter auf technische Nachrüstungen von Dieselautos, um Fahrverbote zu vermeiden.

Nicht jeder könne sich einfach ein neues Auto leisten, sagte die SPD-Politikerin in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Die Autohersteller seien die Verursacher der Luftverschmutzung und dürften nicht aus der Verantwortung entlassen werden. Sie hoffe, dass nun alle an einem Strang zögen, technisch mögliche und wirtschaftlich vernünftige Nachrüstungen gegenüber den Autobauern durchzusetzen.



Hendricks erneuerte auch ihre Forderung nach einer blauen Plakette, mit der im Falle von Fahrverboten die Autos gekennzeichnet werden könnten, die weiter fahren dürften. Bundesverkehrsminister Schmidt, CSU, lehnt eine solche Kennzheichnung aber ab. Er sagte in einem Interview, die Einführung einer blauen Plakette wäre nichts anderes als eine kalte Enteignung für Millionen von Dieselbesitzern.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.