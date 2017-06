Der Bundestag hat höhere Strafen für Teilnehmer von illegalen Autorennen beschlossen.

Sie können künftig mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden - und mit bis zu zehn Jahren, wenn jemand dabei schwer verletzt oder getötet wird. Bisher wurden die Teilnehmer mit einem Bußgeld in Höhe von 400 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot belegt, die Veranstalter mit einer Strafzahlung in Höhe von 500 Euro. Mit dem Gesetz werden illegale Straßenrennen von der Ordnungswidrigkeit zur Straftat heraufgestuft.



Zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung im Bundestag mit Blick auf den G20-Gipfel in Hamburg Entschlossenheit gefordert. Man könne gemeinsam mehr erreichen als in nationalen Alleingängen. Zugleich betonte Merkel, sie erwarte nach Aufkündigung des Pariser Klimaschutzabkommens durch US-Präsident Trump keine einfachen Gespräche. Das Abkommen sei jedoch nicht verhandelbar. Kritik kam von der Opposition. Grünen-Fraktionschef Hofreiter forderte Merkel auf, beim Klimaschutz mehr Verantwortung zu übernehmen. Der Vorsitzende der Linksfraktion, Bartsch, warf der Kanzlerin vor, sich weiter für Freihandelsabkommen, nicht aber für deren Transparenz stark zu machen.