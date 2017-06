Der Bundestag hat höhere Strafen für Teilnehmer von illegalen Autorennen beschlossen.

Sie können künftig mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden - und mit bis zu zehn Jahren, wenn jemand dabei schwer verletzt oder getötet wird. Bisher drohte den Teilnehmern ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot, den Veranstaltern eine Strafzahlung in Höhe von 500 Euro. Damit werden illegale Straßenrennen von der Ordnungswidrigkeit zur Straftat heraufgestuft. Zudem stimmte der Bundestag für eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Mittelmeer im Rahmen der EU-Mission "Sophia". An dem Einsatz sollen sich in den kommenden zwölf Monaten bis zu 950 Bundeswehr-Soldaten beteiligen können. Derzeit sind es rund 90.



Zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung mit Blick auf den G20-Gipfel in Hamburg Geschlossenheit gefordert. Zugleich betonte Merkel, sie erwarte nach Aufkündigung des Pariser Klimaschutzabkommens durch US-Präsident Trump keine einfachen Gespräche. Das Abkommen sei jedoch nicht verhandelbar. Vertreter der Opposition forderten Merkel auf, beim Klimaschutz mehr Verantwortung zu übernehmen.