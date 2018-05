Bundesbildungsministerin Karliczek hat angekündigt, sich für eine Digitalisierung aller Schulen einzusetzen.

Die CDU-Politikerin sagte in der Haushaltsdebatte des Bundestags, die Nutzung digitaler Instrumente gehöre zum Alltag, das müsse sich auch in der Schule widerspiegeln. Sie sagte weiter, berufliche Bildung solle wieder die Wertschätzung erhalten, die ihr zustehe. Zudem müsse die Aus- und Weiterbildung auf die Geschwindigkeit des modernen Arbeitslebens ausgerichtet werden. Jeder einzelne sei gefragt, sich weiterzubilden und flexibel zu bleiben, betonte Karliczek. Sie wies zudem auf die Herausforderungen in der Forschung hin. Deutschland müsse sich bei Innovationen mehr trauen.



Die Opposition warf Karliczek vor, ihre Pläne reichten nicht aus. Der AfD-Politiker Frömming sagte, an den Schulen bahne sich eine Katastrophe an, weil beispielsweise viele Lehrer fehlten.

