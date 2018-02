Die Opposition im Bundestag hat die Haltung der Bundesregierung beim Thema Türkei-Offensive kritisiert.

Linkspartei-Chefin Kipping sagte in einer Aktuellen Stunde, das Schweigen der Bundesregierung sei ein Kniefall vor Präsident Erdogan. Sie forderte ein Ende der militärischen Kooperation mit der Türkei. Dazu gehöre, die Bundeswehr aus Konya abzuziehen und das AWACS-Programm zu stoppen. Mit den Aufklärungsflügen leiste Deutschland Beihilfe zu einem Angriffskrieg. Auch FDP und AfD kritisierten die Bundesregierung für ihre Zurückhaltung.



Zuvor hatten syrische Kurden an Deutschland appelliert, den Druck auf die Türkei zu erhöhen. Nach ihren Angaben werden bei der türkischen Offensive in der Region Afrin auch Panzer aus deutscher Produktion eingesetzt. Die türkische Armee geht seit knapp zwei Wochen in der Region gegen die Kurdenmiliz YPG vor, die sie als "Terroristen" betrachtet.

