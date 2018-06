Der Bundestag hat kontrovers über die Regierungspläne für einen begrenzten Familiennachzug für Flüchtlinge debattiert.

Bundesinnenminister Seehofer verteidigte die Neuregelung als verantwortungsvollen Kompromiss. Die im Gesetzentwurf festgeschriebene Zahl von eintausend Personen, die pro Monat nachkommen dürften, stehe im Einklang mit der Integrationsfähigkeit des Landes. Widerspruch kam von der Opposition. Der AfD-Abgeordnete Baumann sagte, es seien bereits massenhaft Menschen nach Deutschland gekommen, über die die Behörden so gut wie nichts wüssten. Nun würden die Schleusen noch weiter geöffnet. Die Grünen-Migrationsexpertin Amtsberg warf der Bundesregierung dagegen vor, fundamentale Grundrechte mit Füßen zu treten. Die Linken-Politikerin Jelpke kritisierte, jeder Mensch habe ein Recht auf Familie.



Seehofer kündigte im Parlament zugleich an, das Problem befristeter Arbeitsverträge beim Bundesamt für Migration anzugehen. Er strebe an, Verträge möglichst zu entfristen. Es könne niemand verstehen, wenn eingearbeitete Mitarbeiter entlassen und nicht angelernte eingestellt würden. Ähnlich äußerte sich Seehofer auch beim Treffen der Innenminister von Bund und Ländern am Nachmittag in Quedlinburg.

