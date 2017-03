Bundestagspräsident Lammert hat die Nazi-Vergleiche türkischer Politiker verurteilt.

Wer solche Parallelen ziehe, disqualifiziere sich selbst, sagte Lammert im Bundestag. Kanzlerin Merkel forderte in ihrer Regierungserklärung, diese Vergleiche müssten aufhören. Weitgehende Einigkeit bestand im Plenum, dass türkische Politiker als Ausdruck der Meinungsfreiheit vor ihren Landsleuten in Deutschland sprechen können sollten. Die Opposition verlangte von der Bundesregierung jedoch einen klaren Kurs gegenüber dem türkischen Staatschef Erdogan.



Dessen Außenminister Cavusoglu erneuerte heute seine Vorwürfe. Die Methoden der Bundesregierung erinnerten an die Nazi-Zeit, sagte er in einem Fernsehinterview. Der Politiker kündigte zudem 30 weitere Wahlkampfauftritte türkischer Politiker bis zum Verfassungsreferendum Mitte April in Deutschland an.