Union und SPD haben im Bundestag gegen die Stimmen der Opposition die geplante Ausweitung der Parteienfinanzierung beschlossen. Oppositionsvertreter kritisierten den Beschluss und sprachen von einem "Hauruckverfahren".

Bei der namentlichen Abstimmung votierten 371 Abgeordnete dafür und 285 dagegen, es gab vier Enthaltungen. In der vorangegangenen Debatte warfen Redner von FDP, Grünen, der Linkspartei und der AfD der Koalition vor, den Gesetzentwurf durchpeitschen zu wollen.



Abgeordnete von Union und SPD wiesen die Anschuldigungen zurück. Die geplanten Änderungen seien von Sachverständigen als maßvoll und sinnvoll bezeichnet worden. Die steuerfinanzierten Zuschüsse für die Parteien sollen von 165 Millionen Euro in diesem Jahr auf 190 Millionen im kommenden Jahr angehoben werden.



Zur Abstimmung steht heute auch die Neuregelung des Familiennachzugs bei Flüchtlingen mit subsidiärem Schutzstatus. Am Nachmittag wollen die Abgeordneten in einer Aktuellen Stunde über den bislang unveröffentlichten Masterplan von Bundesinnenminister Seehofer zur Asylpolitik beraten.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.