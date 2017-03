Der Bundestag hat die Ausweitung der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen beschlossen.

Das Parlament verabschiedete in der Nacht mehrheitlich ein Gesetz, mit dem die Installation von Kameras auch in Einkaufszentren, auf Parkplätzen oder vor Fußballstadien rechtlich erleichtert wird. Mit den Änderungen erhalten Sicherheitsaspekte im Vergleich zum Datenschutz größeres Gewicht. Die Opposition kritisierte die Maßnahmen als Beschneidung von Grundrechten ohne sicherheitspolitischen Gewinn. - Beschlossen wurde auch die Einführung von Kameras, die Polizisten am Körper tragen. Das soll die Sicherheit der Beamten erhöhen.