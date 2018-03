Der Bundestag hat mit großer Mehrheit einen Antrag der AfD zur Einführung umfassender Grenzkontrollen zurückgewiesen.

In der namentlichen Abstimmung votierten 544 Abgeordnete dagegen, 84 dafür und drei enthielten sich. Zuvor hatte der AfD-Abgeordnete Curio für den Antrag geworben und der Bundesregierung vorgeworfen, mit ihrer Asylpolitik gescheitert zu sein. Nationale Grenzen müssten gegen Binnenflüchtlinge in der EU geschützt werden und nicht Weihnachtsmärkte mit Betonpollern. Wörtlich sprach Curio von "Asylbehauptern", deren Aufnahme kein Akt der Humanität sei.



Abgeordnete der Fraktionen von Union, SPD, FDP, Linkspartei und den Grünen hatten den Antrag der AfD in der Debatte scharf kritisiert. Der CDU-Politiker Seif sprach von einem Frontalangriff auf die EU, die Freizügigkeit und die Reisefreiheit, der SPD-Abgeordnete Grötsch wies darauf hin, dass umfassende Grenzkontrollen weder möglich noch politisch gewollt seien. Die Abgeordnete der Linkspartei, Jelpke, warf der AfD rassistische Stimmungsmache vor.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.