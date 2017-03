Die Differenzen zwischen Deutschland und der Türkei haben die Aussprache zur Regierungserklärung im Bundestag dominiert.

Bundeskanzlerin Merkel sagte, Nazi-Vergleiche könnten nicht ernsthaft kommentiert werden, da diese immer zu Verharmlosungen führten. Bundestagspräsident Lammert betonte, wer solche Parallelen ziehe, disqualifiziere sich selbst. Unter anderem der türkische Präsident Erdogan hatte nach der Absage von Wahlkampfreden seiner Minister von Methoden wie in der Nazi-Zeit gesprochen.



SPD-Fraktionschef Oppermann warnte davor, den Streit eskalieren zu lassen. Erdogan suche mit seinen Provokationen die Auseinandersetzung mit Deutschland und ein Feindbild. Der Fraktionschef der Linkspartei, Bartsch, forderte Merkel auf, gemeinsam mit den europäischen Staats- und Regierungschefs Kritik an Ankara zu üben. Grünen-Chef Özdemir sprach sich gegen Auftrittsverbote für türkische Politiker in Deutschland aus. Im Gegenzug erwarte er von der Türkei eine Geste des guten Willens, etwa die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Yücel.