Bundeskanzlerin Merkel hat die Europäische Union zu einer offenen Handelspolitik aufgerufen.

Auch wenn in Teilen der Welt nationalistische und protektionistische Ansätze auf dem Vormarsch seien, dürfe sich Europa niemals einigeln, abschotten oder zurückziehen, sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. Europa müsse sich seine Offenheit bewahren.



Zum Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei meinte Merkel, es gebe tiefgreifende Differenzen. Nazi-Vergleiche könnten aber nicht ernsthaft kommentiert werden, da diese immer zu Verharmlosungen führten. Unter anderem der türkische Präsident Erdogan hatte die Absage von Wahlkampfauftritten seiner Minister in Deutschland zum Anlass genommen, der deutschen Politik NS-Methoden vorzuwerfen.



Bundestagspräsident Lammert hatte zu Beginn der Plenarsitzung gesagt, es bestehe Einigkeit darüber, dass sich selbst disqualifiziere, wer deutsche Behördenvertreter und Politiker verdächtige, Nazi-Methoden anzuwenden. In diesen turbulenten, gelegentlich hysterischen Zeiten könne sich jeder ein Bild machen, wo Menschenrechte, Meinungs- und Pressefreiheit Gültigkeit hätten.