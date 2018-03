Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will sich für mehr Lebensmittelsicherheit und Tierwohl in Deutschland einsetzen.

Die CDU-Politikerin sagte in ihrer ersten Regierungserklärung im Bundestag, die Versorgung der Bevölkerung sei systemrelevant. Um artgerechte Tierhaltung zu fördern, will Klöckner ein staatliches Tierwohl-Label einführen. Sie kündigte zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Umweltschutzministerium an und betonte, Landwirtschaft und Naturschutz müssten Hand in Hand gehen. Klöckner meinte auch, sie befürworte einen wohlüberlegten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.



Bundesjustizministerin Barley kündigte in ihrer Rede an, sich für einen besseren Schutz der Verbraucher im Digitalen einzusetzen. Es bestehe großer Regelungsbedarf. Zu Beginn der Bundestagssitzung hatte Bundesinnenminister Seehofer seine Arbeitsschwerpunkte vorgestellt. Er will die Innere Sicherheit verbessern, die Zuwanderung steuern und weiter einschränken. Gleichzeitig wolle er der gesellschaftlichen Polarisierung entgegenwirken, erklärte der CSU-Politiker.

