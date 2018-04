Vor sechs Monaten hat sich der im September gewählte Bundestag konstituiert - erstmals mit Abgeordneten der AfD. Nach Ansicht des Bundestagsvizepräsidenten Oppermann (SPD) hat sich das Klima im Parlament seither verändert. Im Dlf nannte er die AfD eine "Gefahr für die demokratische Entwicklung in Deutschland".

Die Debatten seien schärfer geworden, sagte Oppermann. Das sei nicht grundsätzlich negativ: "Wir brauchen eine starke Opposition." Die AfD radikalisiere sich aber immer weiter, kritisierte der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende. Sie mache keine Vorschläge, wie Probleme überwunden werden könnten, sondern Stimmung gegen Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergund. Ziel der AfD sei es, diese Menschen zu vergraulen. Eine solche Spaltung der Gesellschaft dürften die demokratischen Parteien nicht zulassen.



Oppermann gestand ein, dass die anderen Parteien es versäumt hätten, Ängste in der Bevölkerung aufzugreifen. Die AfD nutze dies, um den Menschen noch mehr Angst zu machen. So müsse man etwa Kriminalität von Flüchtlingen zu einem politischen Thema machen.



Im Umgang mit der AfD riet Oppermann zu "Gelassenheit, Widerspruch und Wachsamkeit". Man dürfe nicht jede Provokation annehmen. Demokraten müssten aber mit klaren Worten widersprechen, wenn AfD-Vetreter sich menschenverachtend äußerten. Gleichzeitig dürfe man die Partei nicht ausgrenzen. Es sei zwar "eine Zumutung", diese Leute in bestimmte Gremien des Bundestages zu wählen, aber das Wahlrecht sehe vor, dass alle Fraktionen gemäß ihrer Stärte vertreten seien.



