Linkspartei und Grüne im Bundestag haben Kanzlerin Merkel für den Zustand Europas mitverantwortlich gemacht.

Die EU sei in einem schlechteren Zustand als zu Beginn ihrer Regierungszeit 2005, sagte Linken-Fraktionschef Bartsch in einer europa-politischen Parlaments-Debatte in Berlin. 120 Millionen Menschen in Europa lebten in Armut, während es gleichzeitig in allen EU-Mitgliedsstaaten - so wörtlich - obszönen Reichtum gebe. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt betonte, eine gemeinsame Zukunft erreiche man nicht, wenn man weiter "business as usual" betreibe und bestimmte Interessengruppen finanziell fördere. FDP-Fraktionschef Lindner betonte dagegen, es sei nicht europafreundlich, pauschal mehr Geld ausgeben zu wollen. Erst müsse die Effizienz der Ausgaben sichergestellt werden.



AfD-Fraktionschefin Weidel kritisierte die derzeitige Finanzierung der Europäischen Union. Die Bundesregierung opfere freiwillig das Königsrecht eines jeden Parlaments, die Budgethoheit, sagte sie.



Zum Auftakt hatte Bundeskanzlerin Merkel für einen neuen Aufbruch in Europa geworben und zugleich eine Neuausrichtung der EU-Finanzen gefordert. Morgen kommen die Staats- und Regierungschefs zu einem informellen Gipfel zusammen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.