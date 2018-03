Die Oppositionsparteien haben der Bundesregierung vage Versprechen und Mutlosigkeit vorgeworfen.

Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Gauland, sagte in der Generalaussprache zur Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel, er habe sich mehr Tiefgang und Visionen gewünscht. Gauland warf der Kanzlerin zudem vor, mit ihrer Flüchtlingspolitik Europa zu spalten. FDP-Fraktionschef Lindner kritisierte, dass Union und SPD ein Heimatministerium eingerichtet hätten, wo ein Digitalministerium nötig gewesen wäre. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte, Union und SPD hätten eine reine Not-Koaliton gebildet, ohne Aufbruch und ohne Schwung. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hofreiter, kritisierte Innenminister Seehofer wegen dessen Aussage, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Hofreiter sagte, Seehofer spalte mit seinen Worten die Gesellschaft.



Bundeskanzlerin Merkel hatte in ihrer Regierungserklärung Seehofer widersprochen indem sie betonte, der Islam sei ein Teil Deutschlands. Merkel verurteilte zudem das türkische Vorgehen gegen Kurden in der syrischen Region Afrin. Sie sagte in ihrer Regierungserklärung, bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei sei inakzeptabel, was in Afrin passiere. Tausende und Abertausende von Zivilisten würden verfolgt, kämen zu Tode oder müssten flüchten. Die Bundesregierung verurteile das auf das Schärfste, sagte Merkel. Gleiches gelte für die Bombardements in der Region Ost-Ghuta durch das syrische Regime.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.