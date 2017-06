Der Bundestag entscheidet heute über härtere Strafen für Einbrecher und Raser.

Für den Einbruch in Wohnungen soll künftig eine Mindeststrafe von einem Jahr gelten. Außerdem soll es den Ermittlern erlaubt werden, bei Einbruchsdelikten die Vorratsdatenspeicherung zu nutzen. Teilnehmern an illegalen Autorennen drohen künftig Haftstrafen von bis zu zwei Jahren. Wenn es Schwerverletzte oder Tote gibt, sollen es bis zu zehn Jahre sein.



Am Nachmittag berät das Parlament über den Bericht des NSU-Untersuchungsausschusses. Darin werden massive Versäumnisse der Sicherheitsbehörden nach der Enttarnung der rechtsextremen Gruppe kritisiert.



Zum Auftakt der Bundestagssitzung hält Bundeskanzlerin Merkel eine Regierungserklärung zum bevorstehenden G20-Gipfel.